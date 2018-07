WEBSFERA – 27 DE JANEIRO

THE GUARDIAN

Presentes de ditador da Romênia vão a leilão

Uma casa de leilões em Bucareste colocará à venda uma série de presentes recebidos pelo ex-ditador da Romênia Nicolau Ceausescu, que governou o país entre 1967 e 1989. Entre os objetos estão uma pomba de prata dada pelo xá do Irã, uma pele de leopardo vinda da África e um iaque de bronze que foi presente do ex-líder chinês Mao Tsé-tung.

THE CONSUMERIST

Carteiro é acusado de roubar correspondência

O serviço postal do Texas investiga um carteiro que admitiu ter roubado correspondências durante os últimos 10 anos. O funcionário juntou todos os papéis roubados em sua casa e alegou sofrer de uma doença mental quando foi descoberto.

SEATTLE TIMES

Aérea para de distribuir ‘cartão de oração’ em voo

Uma empresa aérea do Alasca deixará de distribuir aos passageiros seus tradicionais “cartões de oração” antes dos voos. A prática de entregar folhetos com trechos bíblicos e de oração assusta alguns passageiros e considerada “ultrapassada” pela empresa.

CCSU

Washington é a cidade que mais lê nos EUA

A capital americana, Washington DC, lidera o ranking das cidades “mais letradas” do país, realizado por uma universidade desde 2005. O segundo lugar ficou com Seattle e o terceiro com Minneapolis. O pior índice foi o de Bakersfield, na Califórnia.