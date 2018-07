WEBSFERA – 27 de junho

REUTERS

Big Ben vai se chamar Elizabeth Tower

A torre do relógio Big Ben, um dos principais cartões-postais da Grã-Bretanha, será renomeada como “Elizabeth Tower” para marcar o 60.º aniversário do reinado da rainha Elizabeth. O anúncio foi feito após quatro dias de comemorações no início do mês para marcar o 86.° aniversário da rainha e o jubileu de diamante.

BBC

Europa retoma rodas de bebês rejeitados

Um sistema da Idade Média para abandonar filhos indesejados ressurgiu na Europa nos últimos dez anos. Em vez das rodas de bebês rejeitados de outros séculos, o novo sistema consiste em uma espécie de berço aquecido, monitorado por enfermeiras.

NOTICIA AL DIA

Base aérea em Caracas virará circuito de F-1

A histórica base aérea La Carlota, no coração de Caracas, será transformada em um parque no qual será construído um centro de convenções e um circuito de Fórmula 1. A proposta foi feita pelo presidente Hugo Chávez como um ‘presente’ à capital.

REUTERS

Praga deve elevar preço do ópio e forçar mudança

Uma nova praga está prestes a atingir os campos de papoula do Afeganistão este ano, elevando os preços do ópio e ameaçando estimular uma mudança para substitutos de heroína potencialmente letais como o “krokodil”, advertiu a ONU.