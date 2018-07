WEBSFERA – 28 DE DEZEMBRO

CBS

Favela colombiana tem escada rolante gigante

Os moradores da favela Comuna 13, em Medellín, ganharam uma escada rolante de 384 metros para chegarem ao topo do lugar. O prefeito da cidade, Alonso Salazar, disse que os 12 mil habitantes da Comuna 13 levarão cerca de seis minutos para percorrerem o trajeto. O investimento para a construção do novo transporte foi de US$ 6,7 milhões.

DESERET NEWS

Mensagem no Facebook salva mulher sequestrada

Uma mensagem enviada pelo Facebook salvou uma mulher sequestrada e mantida em cativeiro com o filho. Os amigos da vítima, cuja identidade não foi revelada, leram um apelo enviado por telefone celular e avisaram a polícia, que libertou a mulher.

WIRED

Pentágono oferece ioga em tratamento médico

Integrantes das forças armadas americanas que estiverem em tratamento médico agora terão a ioga como uma das opções para relaxamento nos hospitais mantidos pelo Pentágono. Os médicos acreditam que a meditação ajuda na recuperação física.

DER SPIEGEL

Holandês se especializa em vender igrejas falidas

O historiador holandês Marc de Beyer se especializou em um ramo inusitado; a venda de igrejas falidas no país. Em média, dois templos cristãos fecham as portas a cada semana na Holanda. Os prédios são vendidos para instalação de lojas e até mesquitas.