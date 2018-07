WEBSFERA – 28 de junho

BBC

Sal ameaça destruir cidade da Era do Bronze

Funcionários paquistaneses tentam salvar um dos sítios arqueológicos mais importantes do sul da Ásia, a cidade de Mohenjo Daro, que foi construída 4.500 anos atrás. Anos após terem sido escavadas, as construções estão desmoronando, pois o sal das águas subterrâneas está corroendo os tijolos. Uma opção, seria cobrir a cidade de lama para absorver o sal.

BBC

Alemanha busca animal que adivinhe a Eurocopa

A Alemanha está preocupando ativistas ao tentar achar um animal que preveja o resultado da Eurocopa 2012. Com a morte de Paul, o polvo que adivinhou resultados da Copa de 2010, entre os atuais ‘videntes’ estão uma vaca, uma alpaca e um buldogue.

REUTERS

Crise econômica leva ao renascimento do fado

A crise econômica em Portugal está revivendo uma tradição moribunda: o fado. As canções melancólicas ganharam uma nova roupagem e oferecem aos jovens uma válvula de escape para a implacável austeridade imposta pelo governo português.

GUARDIAN

Fatwa contra Rushdie vira game iraniano

O ‘Veredicto’ é um videogame criado por membros da Associação dos Estudantes Islâmicos. Ele teve como inspiração a fatwa emitida 23 anos atrás contra o escritor Salman Rushdie pelo aiatolá Khomeini por causa de seu livro Versos Satânicos.