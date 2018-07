WEBSFERA – 29 DE JULHO

GUARDIAN

Ateus exigem que cruz seja tirada de memorial

O grupo de militantes ateus American Atheists protestou no memorial às vítimas dos atentados do 11 de Setembro exigindo a retirada da cruz que adorna o local. O fundador do grupo, David Silverman, também iniciou um processo judicial contra o símbolo, alegando que a cruz fere o princípio da igualdade e desrespeita os adeptos de outras crenças.

GLOBAL POST

Condenado homem que ‘jogou uísque’ em Zuma

O sul-africano Daryl Peense foi condenado por ter “atacado” o presidente do país, Jacob Zuma, durante uma festa. Peense derrubou uísque no presidente enquanto passava bêbado por perto. A sentença será definida em sessão marcada para setembro.

METRO

Ônibus perde um eixo e motorista segue adiante

A cena pelas ruas da cidade chinesa de Shaoyang foi pitoresca: o motorista de ônibus Shi Shao, de 48 anos, não percebeu que seu veículo perdeu o eixo traseiro e seguiu normalmente. Avisado por um passageiro, Shi só parou dezenas de metros à frente.

MILITARY.COM

Civil engana guardas e mora em base militar

Durante quase um ano, o americano Scott Bennett conseguiu tapear a segurança da base militar MacDill, na Flórida. Dizendo ser assistente de um almirante que está no Oriente Médio, Bennett conseguiu casa, carro, armas e dinheiro antes de ser descoberto.