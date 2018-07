WEBSFERA – 30 DE DEZEMBRO

THE WASHINGTON POST

Alemães criam igreja de gelo e neve na Bavária

Construtores alemães criaram na cidade de Mitterfirmiansreut, perto da fronteira com a República Tcheca, uma igreja inteira feita de gelo e neve. O templo, que tem cerca de 20 metros de altura, foi erguido com 1.400 metros cúbicos de água congelada. Os moradores da cidade ergueram uma igreja semelhante há 100 anos, em um protesto.

KATV

Bebê gasta US$ 200 com celular da mãe

Com pouco mais de um ano de idade, o pequeno London Hall conseguiu gastar cerca de US$ 200 em aplicativos enquanto brincava com o telefone celular da mãe. Os pais prometeram usar uma senha para bloquear o acesso do filho ao telefone.

SIDNEY MORNING HERALD

Ilhas Samoa cancelam dia 30 em nome do comércio

O dia de hoje não existe na Ilhas Samoa. As autoridades locais decidiram cancelar o dia 30 para terem um calendário mais afinado com os horários comerciais australianos. Há 119 anos, a ilha mudou seus horários para maior afinidade com os Estados Unidos.

IL MESSAGGERO

Ladrões devolvem saco de Papai Noel roubado

Os ladrões que roubaram o saco de presentes de um Papai Noel em Roma devolveram os brinquedos roubados com um pedido escrito de desculpas. “Cometemos um engano. Feliz Natal”, dizia o bilhete enviado para o dono original, Giorgio Abbruzzese.