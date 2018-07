WEBSFERA – 30 DE JUNHO

WIRED

Veteranos da ‘guerra ao terror’ lutam por ajuda

A cada dia, 18 veteranos americanos dos combates no Iraque e no Afeganistão tentam o suicídio. O número de mortes causadas por traumas psicológicos pós-guerra levaram a Associação de Veteranos do Iraque e do Afeganistão a entregar um documento ao Congresso exigindo maior reconhecimento e mais medidas de amparo aos ex-combatentes.

DER SPIEGEL

Alemanha cobra pelas visitas a campo nazista

A cobrança de ingressos para visitar o campo de concentração de Sachsenhausen gerou uma corrente de críticas à Alemanha. A entrada para visitantes custa 1. Políticos alemães exigem o fim da taxa cobrada no campo, que fica a 30 km da capital, Berlim.

THE NEW YORK TIMES

Tartarugas interditam aeroporto de Nova York

A segurança do aeroporto internacional Kennedy, o maior de Nova York, está reforçada contra o terrorismo, mas não contra tartarugas. Cerca de 100 delas invadiram uma pista, saindo de um charco próximo, interditando as operações por uma hora.

AL JAZEERA

Associação quer vetar o abate ritual de animais

O abate ritual de animais para alimentação halal ou kosher é cruel, diz uma associação holandesa que pretende banir os métodos no país. As regras de abate islâmica e judaica são reconhecidas em todo o mundo e há entidades que fiscalizam as aplicações.