WEBSFERA – 31 DE DEZEMBRO

MSNBC

Sósia de Kim Jong-il lamenta morte do líder

Há 10 anos, o comerciante sul-coreano Kim Young-shik decidiu usar sua semelhança física com o ex-ditador norte-coreano Kim Jong-il para chamar atenção. Em entrevista, o sósia lamentou a morte do original e disse que parte dele “morreu junto”. Kim já pensa em abandonar as roupas e os óculos escuros característicos do ditador e inspirador.

CLARÍN

Veterano morre afogado a caminho das Malvinas

Alejandro Daniel Carranza, um veterano da Guerra das Malvinas, morreu afogado ao tentar uma façanha marítima: sair de Ushuaia até as ilhas em um caiaque. O ex-combatente argentino tinha 49 anos e seu corpo foi achado pela guarda costeira.

THE NEW YORK TIMES

Cidade corta iluminação pública para economizar

A cidade de Highland Park, no Estado americano do Michigan, retirou das ruas dois terços da iluminação pública para economizar recursos diante da crise no país. O número de lâmpadas caiu de 1.600 para 500, apesar dos protestos de moradores.

THE TELEGRAPH

Grupo exige que Twitter apague perfis terroristas

O grupo judaico Shurat HaDin exigiu em carta que o Twitter apague um perfil utilizado pelo grupo terrorista libanês Hezbollah. Ameaçando com um processo judicial, o comunicado também lista outras contas de extremistas a serem retiradas do ar.