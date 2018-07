Websfera de quarta-feira

THE NEW YORK TIMES

Empresa russa cria ‘balé’ com tanques de guerra

Uma empresa fabricante de armamentos na Rússia criou uma forma original para exibição de seus tanques: um “balé” com as máquinas de combate, ao som de trechos da ópera Carmen, de Bizet. Durante uma feira em Moscou, os tanques passearam por um cenário montado com pátios e rampas enquanto “dançavam” e disparavam as armas.

PÚBLICO

Obra de Dalí roubada é devolvida pelo correio

Roubada de uma galeria em Nova York, a gravura “Cartel de Don Juan Tenorio”, de Salvador Dalí, foi enviada de volta por correio e interceptada por agentes no aeroporto JFK. O endereço do remetente era falso, mas a origem de encomenda foi a Grécia.

NEWSER

Juiz exige que Twitter entregue conteúdo

A Justiça de Manhattan decidiu exigir que o Twitter entregue mensagens postadas na rede por um professor que participou do Occupy Wall Street. O juiz responsável considerou que tuítes não podem ser equiparados ao livre discurso “comum”.

ABC

Homem rouba joalheria para pagar por cirurgia

A polícia de Zghanghan, no Marrocos, prendeu um homem que roubou uma joalheria para pagara por uma cirurgia cardíaca. O ladrão foi pego com o equivalente a 36 mil em joias após ser visto pelo dono do estabelecimento e capturado na calçada.