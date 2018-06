Websfera de quarta-feira

HAARETZ

Aiatolá Khamenei lança seu perfil no Instagram

O líder supremo do Irã, aiatolá Khamenei, lançou um perfil na rede social de fotos Instagram. A conta, alimentada por assessores, mostra apenas imagens de encontros de Khamenei com políticos iranianos e algumas “curiosidades”, como a visita a um centro de pesquisas. O nome de usuário do aiatolá Khamenei no Instagram é “khamenei_ir”.

CNN

Falsário é preso com dezenas de identidades

A polícia de New Port Richie, no Estado americano da Flórida, prendeu um falsário que tinha dezenas de identidades forjadas em casa. Roy Antigua, de 52 anos, também utilizava diferentes insígnias militares e identificações médicas em suas fraudes.

HUFFINGTON POST

Falha em lançamento inutiliza dois satélites

Falhas na plataforma de lançamento transformaram em sucata dois satélites que seriam enviados ao espaço na base russa de Baikonur. O prejuízo com a perda dos equipamentos, que seriam usados em telecomunicações, chega US$ 265 milhões.

LA REPUBBLICA

Crianças se intoxicam com bolhas de sabão

Pelo menos duas crianças italianas foram hospitalizadas após serem intoxicadas por um brinquedo de bolhas de sabão fabricado na China. Exames mostraram que o líquido vendido com o produto na cidade de Turim estava contaminado com bactérias.