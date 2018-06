Websfera de quarta-feira

BARACKOBAMA.COM

Site de Obama lança uma ‘calculadora da educação’

O site da campanha à reeleição do presidente americano, Barack Obama, lançou um serviço de “calculadora educacional” para fazer propaganda da gestão na área. A página permite fazer as contas e saber quanto custará um financiamento escolar ou universitário para os filhos dos eleitores com base em renda e custos.

GLOBAL POST

Polícia abandona caçada a leão na Grã-Bretanha

A polícia de Essex, na Grã-Bretanha, abandonou a caçada a um leão que foi avistado de longe por moradores do lugar. Os comandantes da operação não encontraram nenhum indício da fera e acreditam que, na verdade, o animal visto pelas testemunhas era um gato doméstico grande.

TIMES OF INDIA

Autoridades tentam limitar manifestações em Delhi

A polícia da capital indiana, Delhi, pediu aos legisladores locais que criem uma medida para limitar o acesso da população à região do monumento India Gate para “evitar distúrbios”. O local é um dos pontos mais utilizados por manifestantes para protestos na cidade.

WIRED

Russos visitam um QG da Guerra Fria nos EUA

Um grupo de militares russos de alta patente foi convidado a passear por um dos lugares mais importantes para a defesa americana durante a Guerra Fria. Os oficiais da Rússia visitaram o Norad, comando estratégico da Força Aérea dos Estados Unidos.