Websfera de quarta-feira

THE RIGHT SCOOP

Republicanos criam o ‘Dia da Cadeira Vazia’

Um grupo de apoiadores do Partido Republicano criou um movimento de apoio ao ator Clint Eastwood, criticado por sua “atuação” na Convenção que formalizou Mitt Romney. O “Dia Nacional da Cadeira Vazia”, celebrado ontem, foi uma homenagem virtual ao monólogo de Eastwood contra o presidente Barack Obama durante a reunião.

WLWT

Veterano da 2ª Guerra mata ladrão em casa

O veterano da 2ª Guerra Earl Jones, de 92 anos, matou um ladrão que entrou em sua casa na cidade de Boone, no Estado americano do Kentucky. Outros dois bandidos que participavam do roubo foram dominados por Jones e detidos pela polícia.

THE TELEGRAPH

Rússia adverte contra ‘dedução de subornos’

O Ministério das Finanças da Rússia emitiu um comunicado alertando que subornos pagos no exterior por funcionários públicos “não são dedutíveis do imposto de renda”. Valores de propinas devem ser declarados normalmente e as taxas, recolhidas.

SKY

Maior cappuccino do mundo é feito na Croácia

A Croácia bateu o recorde de maior cappuccino já feito na história. O “feito”, registrado no livro Guinness dos recordes, reuniu mil especialistas do mundo todo para preparar a bebida. Em uma xícara gigante, foram “servidos” 2012 litros da mistura.