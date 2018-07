Websfera de quarta-feira

LA REPUBBLICA

Italiano registra maior jardim vertical do mundo

O arquiteto italiano Francesco Bollani conseguiu registrar no livro dos recordes a construção do maior jardim vertical do mundo. A obra reveste a fachada de um shopping center na cidade de Milão. O jardim cobre um total de 1.262,85 metros quadrados e superou a marca anterior conquistada pelo “concorrente” – o revestimento do museu CaixaForum, em Madri.

OBSERVER

Uganda terá senadora com apenas 19 anos

O Congresso de Uganda terá uma integrante de apenas 19 anos: Proscovia Oromait Alengot, eleita com cerca de 12 mil votos. A mais jovem parlamentar da história do país foi escolhida pela população para ocupar a cadeira do pai, Michael Oromait, que morreu em julho.

NEWSER

Polícia busca ‘pichador analfabeto’ nos EUA

A polícia da cidade americana de York, no Estado da Pensilvânia, iniciou uma busca pelo vândalo que pichou o carro de uma mulher em um estacionamento. A única pista, segundo as autoridades, é o analfabetismo do pichador, que errou a grafia de diversas palavras.

LE MONDE

Governo suspende venda de bebidas nas ruas

O Ministério da Saúde da República Tcheca suspendeu temporariamente a venda de bebidas alcoólicas em doses avulsas em barracas de alimentos e outros tipos de comércio nas ruas do país. A medida tenta conter uma onda de contaminações por metanol que já causou 12 mortes.