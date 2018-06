Websfera de quarta-feira

THE WASHINGTON POST

Google lança memorial online sobre Mandela

Arquivistas que trabalham com o acervo do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela e a Google colocaram no ar o resultado de um projeto que custou US$ 1,25 milhão: um memorial online com fotos, vídeos e outros documentos do líder do combate ao apartheid. O projeto Mandela Digital Archive levou um ano para ser concluído.

GLOBAL POST

Polícia procura ‘caçador de ciclistas’ na Austrália

A polícia de Melbourne, na Austrália, investiga casos de agressão a ciclistas cometidos por um mesmo motorista. O homem, segundo testemunhas, desce do carro e agride os ciclistas sem qualquer motivo aparente. Ele já agiu com cúmplices e sozinho.

PÚBLICO

Última livraria de poesia em Lisboa fecha as portas

A livraria Poesia Incompleta, última dedicada exclusivamente ao gênero em Portugal, fechou as portas por problemas econômicos. O dono disse estar “desiludido” com os rumos do país e decidiu encerrar as atividades antes de começar a fazer dívidas.

NATIONAL JOURNAL

Gingrich passa a cobrar por fotos de campanha

Para melhorar a arrecadação de fundos para sua pré-campanha no Partido Republicano, Newt Gingrich passou a cobrar US$ 50 para aparecer ao lado de militantes em fotografias. As primeiras fotos pagas foram feitas após um discurso no Estado de Delaware.