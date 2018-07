Websfera de quarta-feira

ROCKET NEWS

Chinês constrói seu próprio ‘Transformer’

Um chinês da cidade de Jinan gastou o equivalente a US$ 11 mil para começar seu próprio negócio de anúncios de rua construindo seu “transformer”, um veículo que se abre para exibir um painel de propaganda pelas ruas da cidade. O dono da peça diz que seu sonho é criar “um parque temático inteiro” de carros inspirados no filme Transformers.

LA REPUBBLICA

Funcionário do Senado é indiciado por tráfico

Orlando Ranaldi, diretor do serviço postal do Senado italiano, foi demitido do cargo e indiciado por tráfico de drogas. Ranaldi é suspeito de integrar um cartel que comprava cocaína de traficantes no sul do país e a levava para ser distribuída em Roma.

NEW ZIMBABWE

Cidade sincroniza as descargas para poupar

As autoridades de Bulawayo, no Zimbábue, pediram aos cidadãos que sincronizem as descargas de seus vasos sanitários para poupar água. Em crise de abastecimento, moradores devem esvaziar os vasos apenas a cada três dias e em horário determinado.



BRISBANE TIMES

Crocodilo escapa de jaula em voo de carga

A empresa aérea australiana Qantas abriu uma investigação interna para descobrir como um crocodilo conseguiu escapar da jaula em que viajava durante um voo de carga. O animal “passeou” pelo avião até o pouso em Melbourne, onde foi capturado.