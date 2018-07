Websfera de quarta-feira

SLATE

Cheque que ‘comprou’ o Super Homem vai a leilão

O cheque utilizado em 1938 pela Detective Comics para comprar os direitos de publicação do Super Homem foi leiloado online. O personagem foi comprado por US$ 130. O cheque alcançou quase US$ 40 mil no leilão. Diversas batalhas judiciais pelos direitos do Super Homem ocorrem até hoje nos tribunais americanos.

LA REPUBBLICA

Falso cego é detido após usar um tablet

A polícia da cidade italiana de Cremona prendeu um falso cego após flagrar o homem usando um tablet dentro de uma loja. O falsário recebia um auxílio de cerca de 800 euros mensais do governo.

LE FIGARO

Venda de objetos de tortura é suspensa

A casa de leilões francesa Cornette de Saint Cyr suspendeu a venda de um lote de objetos de tortura. A coleção, com cerca de 350 ferramentas usadas em diferentes épocas, é de um colecionador particular.

EL CLARÍN

‘Jorge Videla’ muda de nome na Argentina

A Justiça argentina autorizou um homem batizado com o mesmo nome do ex-ditador Jorge Rafael Videla a mudar seu registro civil. O morador da cidade de La Carlota agora se chama Jorge Schiel.