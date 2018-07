Websfera de quarta-feira

ABC NEWS

Pedófilo ‘substitui’ Bin Laden em lista do FBI

O lugar de Osama bin Laden na lista de mais procurados pelo FBI foi ocupado por Eric Justin Toth, acusado de pedofilia. Toth praticou seus crimes em uma escola de Washington DC. Morto no ano passado, Bin Laden aparecia na listagem com recompensa de US$ 25 milhões por informações que levassem à captura. O prêmio por Toth é de US$ 100 mil.

DER SPIEGEL

Criança acha bazuca enterrada na Alemanha

Uma criança encontrou uma bazuca da 2ª Guerra durante uma caça a ovos de Páscoa na Alemanha. O artefato estava enterrado em um campo aberto nas proximidades da cidade de Holzminden. A família da criança entregou o armamento à polícia.

DETROIT FREE PRESS

Professora é demitida por organizar protesto

Grupos de direitos civis americanos exigem a recontratação da professora secundária Brooke Harris, demitida após ajudar a alunos a organizarem protesto contra a morte de Trayvon Martin. O jovem foi assassinado na Flórida pelo líder de uma milícia.

REUTERS

Chineses são indiciados por comprarem um rim

A polícia de Chenzhou, na China, indiciou cinco homens por participarem da compra de um rim de um jovem que queria o dinheiro para comprar um celular e um tablet. O garoto está internado com insuficiência renal desde a cirurgia criminosa.