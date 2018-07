Websfera de quarta-feira

LA REPUBBLICA

Morte de iraquiana leva a protesto de mulheres

Dezenas de milhares de mulheres já aderiram a uma manifestação online condenando o assassinato de uma iraquiana nos Estados Unidos. Usando véus, as manifestantes enviam fotos e mensagens lembrando a morte de Shaima Alwadi, assassinada em um aparente crime de ódio na Califórnia. O caso de Trayvon Martin também é citado no protesto.

REUTERS

Piloto tenta ‘desviar’ avião do planeta Vênus

Um piloto de aviação civil canadense tentou por alguns instantes desviar seu avião da luz do planeta Vênus. Sonolento, o comandante confundiu o planeta com outra aeronave e iniciou manobras para retirar o próprio avião da “rota de colisão”.

DAILY MAIL

Eremita japonês vive em ilha há 20 anos

O japonês Masafumi Nagasaki, de 76 anos, vive há 20 sozinho na ilha de Sotobanari. Fotógrafo, Nagasaki diz que se cansou da vida na cidade e, sem roupas, mora em uma barraca. Ele só recebe do continente uma remessa semanal de bolinhos de arroz.

WIRED

China passa os EUA em lançamentos de foguetes

A China ultrapassou pela primeira vez os Estados Unidos em número de lançamentos de foguetes em 2011. Dados recentes mostram que os chineses realizaram 19 lançamentos, contra 18 dos americanos. A Rússia lidera, com 31 foguetes lançados.