Websfera de quarta-feira

EL NUEVO HERALD

Caminhoneiro diz que levou munição por engano

Detido em Ciudad Juárez, no México, com uma carga de 268 mil munições, um caminhoneiro diz que foi parar do outro lado da fronteira “por engano”. A polícia investiga se o motorista Jabin Bogan falou a verdade quando alegou ter se perdido no caminho entre a fábrica de material bélico e um suposto destino na cidade de Phoenis, no Estado do Arizona.

REUTERS

Saudita fica preso por ordem do pai

O saudita Eid Sinani, de 43 anos, passou 12 deles preso por determinação do próprio pai. Inicialmente condenado a três anos na cadeia por bater na madrasta, Sinani só foi autorizado a sair 15 anos depois, quando o pai o perdoou.

LE TEMPS

Suíços criam ‘salas vips’ para fumantes

Hotéis e bares na Suíça resolveram investir para voltar a oferecer salas para fumantes em suas dependências. Os novos fumódromos têm modificações arquitetônicas e ventilação especial para dissipar a fumaça para driblar as proibições.

NEWSER

Jovens colocam armadilha em trilha e são detidos

A polícia prendeu dois jovens que instalaram diversas armadilhas em uma trilha de caminhada de Provo Canyon, no Estado americano de Utah. Os dois alegaram que pretendiam pegar apenas animais silvestres, mas a desculpa não foi aceita.