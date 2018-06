Websfera de quarta-feira

BBC

Moto levada por tsunami reaparece no Canadá

Uma moto Harley Davidson com placa de Miyagi, uma das cidades mais atingidas pelo tsunami no Japão no ano passado, foi encontrada em uma praia do Canadá. O veículo foi achado por um homem que passeava por uma área isolada do litoral canadense. Autoridades japonesas já foram avisadas e tentam localizar o proprietário da moto.

CHINA DAILY

Butique chinesa passa a alugar itens de alto luxo

Consumidores que não podem pagar os preços de itens de alto luxo levaram uma butique chinesa a criar uma alternativa: o aluguel. Bolsas, carteiras e sapatos de grife da loja, em Pequim, podem ser usados por curtos períodos e por preços mais baixos.

WBZ

Cidade quer criar multa por xingamento na rua

O chefe de polícia de Middlesbrough, no Estado americano de Massachusetts, quer criar uma multa para quem xingar ou berrar palavras obscenas. A ideia é reativar uma lei local antiga que ainda está em vigor, mas não é aplicada ou regulamentada.

THE TELEGRAPH

Golpistas roubam ponte na República Tcheca

O departamento de ferrovias da cidade tcheca de Slavkok investiga o roubo de uma ponte inteira no município. Uma quadrilha de golpistas apresentou uma papelada falsa autorizando a demolição da ponte a conseguiu levar embora boa parte da estrutura.