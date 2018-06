Websfera de quarta-feira

BOINGBOING

Igreja da Pirataria faz o primeiro ‘casamento’

A Igreja da Pirataria, movimento surgido na Suécia para protestar contra as leis de direitos autorais, realizou seu primeiro “casamento” em cerimônia transmitida ao vivo. Os noivos foram unidos por um “sacerdote” que usava máscara de Guy Fawkes, adereço que ganhou notoriedade no filme V de Vingança e virou lugar-comum em protestos variados.

SKY NEWS

Família de Madeleine quer barrar propaganda

Os pais da menina Madeleina McCann, desaparecida desde 2007, exigem que uma empresa de anúncios online retire a fotografia da filha de uma propaganda. Uma imagem de Madeleine na praia foi escolhida aleatoriamente para o anúncio.

TRUST.ORG

Polícia retira estátua de protesto contra Stalin

A polícia da capital ucraniana, Kiev, retirou uma estátua de protesto que retratava o ex-ditador soviético Josef Stalin urinando. A escultura havia sido colocada no local horas antes por manifestantes nacionalistas contra a celebração do Dia da Vitória.

HERALD SUN

Padre diz que mulheres são ‘exigentes demais’

O padre católico Tony Kerin, chefe do setor social da Arquidiocese de Melbourne, na Austrália, disse que as mulheres são “exigentes demais” diante da escassez de homens no país. Kerin diz que elas devem baixar expectativas se quiserem um casamento.