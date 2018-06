Websfera de quarta-feira

DAILY MAIL

Avião da 2ª Guerra é encontrado no deserto

Um avião militar modelo Kittyhawk P-40 da 2ª Guerra foi encontrado no deserto do Saara, no Egito, 70 anos após ter sido abatido. Após encontrar a aeronave, a Força Aérea Real Britânica começou a buscar os restos mortais do piloto derrubado.

METRO

Homem guarda vagão de trem dentro de casa

O americano Jim Higgins, de 64 anos, guarda na sala de sua casa um vagão de trem de 130 anos. A casa, na realidade, foi construída ao redor do resto de um trem de 1882. O aposentado, que pretende abrir o local para visitação pública em breve, restaurou toda a peça e instalou parte de seus cômodos nela. Dentro do vagão ele tem sua cama e um banheiro.

RUSSIA TODAY

Rússia unifica números telefônicos de urgência

A Rússia anunciou a unificação de todos os números telefônicos de emergência no país. Antes, os russos precisavam ligar para prefixos diferentes dependendo do tipo de urgência. Agora, o número 112 atenderá a todos os tipos de chamadas emergenciais.

NBC

Clandestino trabalhou 20 anos em aeroporto

A polícia de Nova Jérsei, nos Estados Unidos, prendeu o imigrante ilegal nigeriano Bimbo Oyewole, que usou uma identidade roubada para trabalhar 20 anos no aeroporto de Newark. Oyewole se fazia passar por Jerry Thomas, morto em 1992.