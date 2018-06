Websfera de quarta-feira

BLOOMBERG

Navio Exxon Valdez é vendido como sucata

O navio Exxon Valdez, responsável por um dos maiores desastres ambientais da história, foi vendido como sucata por US$ 16 milhões. Em 1989, o Exxon derramou 257 mil barris de petróleo na costa do Estado americano do Alasca. O petroleiro mudou de donos e de nome quatro vezes até ser arrematado por uma empresa de demolição náutica.

CHINA DAILY

Americano é multado por mapear Xinjiang

A Justiça chinesa multou em 20 mil iuanes um americano que realizava trabalhos não autorizados de mapeamento com GPS da Região Autônoma de Xinjiang, área reivindicada por separatistas uigures. Os aparelhos usados no trabalho foram confiscados.