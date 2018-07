Websfera de quinta-feira

AL-JAZEERA

Vídeo do Taleban mostra “making of” de atentado

A rede de TV Al Jazeera, do Catar, recebeu de colaboradores do Taleban no Afeganistão um vídeo mostrando o “making of” de um atentado na Província de Khost, perto da fronteira com o Paquistão. Nas imagens, o motorista de um caminhão-bomba se despede sorridente antes de dirigir até um local próximo a uma base do exército dos Estados Unidos. Dois soldados americanos e cinco civis afegãos, além do terrorista, morreram no atentado, que aconteceu no dia 1 de junho.

POLITICO.COM

Biden veta o uso do Twitter em entrevista

A Casa Branca exigiu que repórteres não usassem o Twitter para divulgar trechos de entrevista coletiva por teleconferência do vice-presidente, Joe Biden. Segundo a assessoria de Biden, os tuítes só estariam liberados após o término da entrevista.

CNN

Avião solta pedaços de turbina sobre Toronto

Pequenos pedaços do mecanismo de uma turbina foram lançados por um avião após a decolagem de Toronto, no Canadá. Destroços danificaram carros no estacionamento do aeroporto. Investigadores tentam descobrir o que aconteceu no motor.

HUFFINGTON POST

Homem atira em si mesmo e acaba preso

Tavares Donnell Colber, um ex-presidiário do Estado americano de Oklahoma, foi preso após atirar em si mesmo por acidente. Colbert, que ficou ferido na virilha, estava proibido de portar armas por determinação judicial e voltará para a cadeia.