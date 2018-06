Websfera de quinta-feira

THE MOSCOW TIMES

‘Chuvas de ursinhos’ derruba cúpula militar

O comandante da Força Aérea e o chefe da segurança de fronteiras da Bielorrússia foram destituídos por falharem em suas funções. Os militares não impediram que um manifestante sueco jogasse, de um avião, vários ursinhos de pelúcia sobre Minsk.

LA NACIÓN

Vice-ministra é demitida por gravar vídeo erótico

Karina Bolaños, vice-ministra da Cultura da Costa Rica, foi demitida do cargo depois que um vídeo erótico gravado por ela foi publicado no Youtube. As imagens foram gravadas para um amante. O ministro Manuel Obregón decidiu retirar a funcionária da pasta.

REUTERS

Prefeito desiste de suspender muçulmanos

O prefeito de Gennevilliers, subúrbio de Paris, desistiu de uma ordem que suspendia do trabalho quatro funcionários muçulmanos durante o Ramadã, mês sagrado para a religião. A confusão começou quando o prefeito tentou impedir que empregados jejuassem durante o dia.

BBC

Mineiros chilenos lançam coleção de souvenires

Os 33 trabalhadores que ficaram presos por 69 dias em uma mina do Chile em 2010 lançaram uma coleção de souvernires para tentar levantar dinheiro. A linha terá camisetas comemorativas, canecas e medalhas lembrando o acidente, o “cativeiro” e o resgate.