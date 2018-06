Websfera de quinta-feira

DAILY MAIL

Chinês fabrica carro ‘de luxo’ com sucata e peças velhas

Sem dinheiro para comprar um Lamborghini Reventon original, o chinês Wang Jian decidiu construir seu próprio carro esportivo usando chapas de metal e peças compradas em ferro velho. O modelo “de fábrica” custa cerca de US$ 1,3 milhão, enquanto o carro de Wang, que roda pela Província de Jiangsu, saiu por pouco mais de US$ 9 mil.

RUSSIA TODAY

Turistas são condenados por darem beijo em estátua

Três turistas franceses foram condenados a uma pena suspensa de prisão e a multas simbólicas por terem beijado uma estátua de Buda. Os viajantes foram detidos pela polícia em um templo e julgados pela acusação de “comportamento inadequado”.

EL PAÍS

Espanha ataca escolas que segregam por sexo

A Suprema Corte espanhola determinou que o governo deixe de financiar com dinheiro público as escolas que segregam seus alunos por sexo. O ministro da Educação, José Ignacio Wert, declarou-se contra a medida, mas prometeu cumprir a determinação da Justiça.

EFE

Israel quer conter infrações de carros usados na polícia

Os carros de polícia de Israel passarão a ter um dispositivo eletrônico para registrar excessos de velocidade e manobras bruscas feitas pelos agentes. O sistema permitirá identificar abusos cometidos pelos policiais e infrações de trânsito fora do atendimento de chamados.