Websfera de quinta-feira

PÚBLICO

Sumiço de Xi Jinping vira piada em site de chineses

O site Beijing Cream, mantido por chineses que moram no exterior, criou uma série de imagens manipuladas para “especular” sobre o paradeiro do futuro presidente Xi Jinping. O líder do PC chinês aparece em praias, ao lado de Vladimir Putin e até na caverna do Batman.

REYKJAVIK GRAPEVINE

Islândia estuda bloquear pornografia e jogatina online

Os dois maiores provedores de acesso à internet na Islândia estão estudando medidas que incluem bloquear sites de pornografia e jogatina no país. A restrição aos endereços, segundo os responsáveis pelas empresas, aconteceria por “medida de segurança”.

DAILY INTEL

Polícia aumenta sigilo de “infiltrados do Facebook”

A polícia de Nova York planeja aumentar sua capacidade de usar “agentes infiltrados” no Facebook. O comissário da cidade, Ray Kelly, determinou que os computadores usados por policiais disfarçados poderão ocultar os rastros que levariam à identificação no departamento.