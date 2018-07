Websfera de quinta-feira

NEATORAMA

Artista usa moedas ‘abandonadas’ como telas

A artista plástica americana Jaqueline Lou Skaggs “adotou” moedas de US$ 0,01 abandonadas e deu a elas uma nova função. Jaqueline usou as moedas como telas para pinturas com temas diversos. A série de 12 pinturas inclui retratos de época, naturezas mortas e cenas do cotidiano dos Estados Unidos. A ideia inicial da artista era recolocar o dinheiro em circulação com as pinturas, mas o trabalho acabou virando exposição.

LIVE SCIENCE

Acampamento romano é achado na Alemanha

Arqueólogos anunciaram ter encontrado indícios de um acampamento construído pelo império romano na Alemanha. O “novo” local de concentração de tropas teria sido utilizado como uma das bases para a conquista da Gália por Júlio César.

WTSP

Chineses fazem concurso de ‘miss’ para peixes

A cidade de Fuzhou, na Província chinesa de Fujian, sedia o primeiro concurso internacional de beleza para peixinhos dourados. A competição reuniu participantes de 14 países – incluindo um representante brasileiro. O vencedor pesava 1,7 kg.

MINNEAPOLIS STAR

Exército testa coletes à prova de balas femininos

O exército dos Estados Unidos começou testes com modelos femininos de coletas à prova de balas. Os modelos foram projetados após reclamações das mulheres que integram as forças armadas. Os primeiros exemplares serão enviados para o Afeganistão.