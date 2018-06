Websfera de quinta-feira

LA REPUBBLICA

Ator pornográfico se candidata a prefeito

O ator de filmes pornográficos Rocco Sifredi anunciou sua candidatura à prefeitura da cidade italiana de Palermo, capital da Sicília. O primeiro material de campanha de Sifredi foi publicado em sua página no Facebook. Ele convoca os eleitores que estão “fartos dessa política falsa e corrupta”. A escolha do novo administrador da cidade será em maio.

STUFF.NZ

Indonésia proíbe o uso de minissaias

O ministério de Assuntos Religiosos da Indonésia proibiu que as mulheres do país usem minissaias. A lei faz parte de um “esforço contra a pornografia” determinado pelo governo. Pelo critério da nova lei, qualquer saia “acima dos joelhos” fica proibida em território indonésio.

DIÁRIO DIGITAL

Cidade terá uma fonte pública de aguardente

A cidade de Batumi, na Geórgia, construirá uma fonte pública que jorrará a aguardente local – Chacha – uma vez por semana. O “monumento” soltará a bebida, destilada de uva, durante 15 minutos a cada vez.

BOING BOING

Partido Pirata tem nova vitória na Alemanha

O Partido Pirata alemão conseguiu uma nova vitória e conquistou assentos no Parlamento do Estado do Sarre. É o segundo Estado alemão com “piratas” eleitos. O partido obteve cerca de 7,5% dos votos válidos.