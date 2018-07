Websfera de quinta-feira

HAARETZ

Israel altera modelo de auxílio aos mais pobres

O governo israelense decidiu mudar sua forma de auxiliar a parcela mais pobre da população nos períodos de festas religiosas. O ministro de Assuntos Sociais, Moshe Kahlon, anunciou que serão distribuídos cartões magnéticos com crédito para alimentação, e não mais caixas com mantimentos. A ideia é evitar “humilhações” dos beneficiados.

SAN FRANCISCO GATE

Vizinhos querem barrar projeto de George Lucas

Os vizinhos de um terreno que abrigará o novo projeto milionário do cineasta George Lucas decidiram tentar barrar a obra. Os novos estúdios, no condado americano de Marin, acabariam com a paz do lugar, reclamam os moradores.

PÚBLICO

Portugal ‘sofre’ golpe de Estado falso no Twitter

O governo de Portugal sofreu ontem um “falso golpe de Estado” no Twitter. Alguns perfis da rede enviaram mensagens fantasiosas sobre a derrubada do governo, mas o assunto se espalhou e acabou nos assuntos mais comentados por alguns minutos.

BBC

Britânico é proibido de carregar tesouras

Darren Dixon, um britânico que confessou atacar mulheres e cortar seus cabelos, foi proibido pela Justiça de comprar e portar tesouras. Dixon também foi condenado a prestar três anos de serviços comunitários por dois ataques feitos em supermercados.