Websfera de quinta-feira

6TO PODER

Ministra de Chávez tatua a assinatura de Bolívar

A ministra venezuelana Érika Farias, responsável pela Secretaria da Presidência, tatuou no braço esquerdo a assinatura do libertador Simon Bolívar. O desenho, que fica pouco acima do punho de Érika, foi revelado por uma foto tirada durante reunião com o presidente Hugo Chávez há algumas semanas. A ministra está no cargo desde o ano passado.

CHINA DAILY

Livraria se transforma em abrigo de sem-teto

A livraria 24 horas Popular Bookmall, na cidade chinesa de Xangai, tenta lidar com um problema recorrente e inusitado: sem-teto descobriram que é possível dormir em determinados cantos das prateleiras e passam as noites no interior da loja.

BBC

Criança de 5 anos leva heroína à escola

A polícia da cidade americana de Bridgeport prendeu Santos Roman, padrasto de uma criança de 5 anos que levou pacotes de heroína para a escola. O menino encontrou a droga em casa e decidiu exibir para os colegas durante uma aula.

THE GUARDIAN

Mélenchon ganha vídeo de apoio na França

O candidato trotskista à presidência francesa Jean-Luc Mélenchon ganhou apoio de uma jovem que gravou um vídeo cantando música pop em defesa do candidato. A moça, identificada como Victoire Passage, já tornou-se um sucesso no país.