Websfera de quinta-feira

THE WASHINGTON POST

Extremista se entrega para pedir recompensa

Mohammad Ashan, um comandante do Taleban no município afegão de Sar Howza, decidiu se entregar às autoridades e pedir a recompensa que era oferecida pela própria captura. O cartaz, que Ashan levou consigo até a delegacia local, mostrava uma oferta de US$ 100 por informações que levassem à sua prisão. O extremista é suspeito de pelo menos dois ataques contra forças de segurança.

WALL STREET JOURNAL

Pentágono retira quadro de ‘falso militar’

O Pentágono retirou da parede de um corredor o quadro de um certo Chuck Hord, militar que não tem qualquer registro no histórico das Forças Armadas americanas. O retrato, que é na verdade de um capitão aposentado, foi pendurado por brincadeira em 2004.

AL JAZEERA

Astro indiano fica detido em aeroporto dos EUA

A Embaixada dos Estados Unidos na Índia pediu desculpas pelo “inconveniente” causado ao astro do cinema indiano Shahrukh Khan em um aeroporto americano. Khan ficou detido por quase duas horas no setor de imigração.

LA NACIÓN

Argentina reencontra mãe depois de 33 anos

A argentina Carla Cascallar, de 34 anos, reencontrou a mãe biológica com a ajuda da Associação das Mães da Praça de Maio. Carla, que foi roubada de casa quando tinha um ano de idade, desconfiou que era filha de desaparecidos e pediu exames de DNA para encontrar os familiares.