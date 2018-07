Websfera de quinta-feira

THE EXAMINER

Obama faz brincadeira com discurso de Biden

Antes de se eleger presidente americano, ainda no Senado, Barack Obama passou um bilhete para um assessor durante um discurso do atual vice-presidente, Joe Biden, mostrando que estava entediado com a fala do colega parlamentar. O pequeno papel dizia “Shoot. Me. Now”, algo como “Atire em mim agora”, brincando com a duração da fala.

WIRED

Militares revisarão textos sobre islamismo

As Forças Armadas dos Estados Unidos revisarão todos os manuais sobre o islamismo usados em sessões de estudos. A medida pretende retirar passagens preconceituosas ou ofensivas à religião dos textos utilizados por recrutas e oficiais nas aulas.

EL CLARÍN

Policial assalta o mesmo banco por duas vezes

Mauro Coitiño Correa, um policial de Buenos Aires, foi preso após roubar duas vezes o mesmo banco. Na segunda, houve tiroteio e ele foi detido. O policial estava de licença e foi identificado como autor do primeiro roubo por câmeras de segurança.

AP

‘Fogo eterno’ se apaga por falta de pagamento

O ‘fogo eterno’ em um memorial da 2ª Guerra no Quirguistão se apagou por falta de pagamento da conta de gás. Em crise, as autoridades da cidade de Bishkek não saldaram a dívida de cerca de US$ 9.400 do município com a companhia de fornecimento.