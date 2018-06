Websfera de quinta-feira

LE MONDE

Paquistaneses rendem homenagem a Bin Laden

Enquanto o presidente americano, Barack Obama, relembrava a operação que terminou na morte de Osama bin Laden, centenas de paquistaneses se reuniram na cidade de Queta para uma homenagem ao terrorista. Segurando fotos do ex-líder da Al-Qaeda, os manifestantes cantavam “vida longa a Osama” e gritavam palavras de ordem chamando Bin Laden de “herói”.

NBC

Policiais ‘esquecem’ jovem em uma cela

Daniel Chong, um estudante de San Diego, no Estado americano da Califórnia, foi detido por policiais que suspeitaram de seu envolvimento com drogas e passou cinco dias em uma cela sem comida ou água. Os policiais dizem ter “esquecido” de Chong.

LA REPUBBLICA

Clandestino a bordo atrasa voo em 3 horas

A retirada de um passageiro clandestino de um voo que partiria de Lisboa com destino a Roma atrasou a viagem dos outros 150 passageiros em três horas. O homem embarcou disfarçado, mas a tripulação desconfiou e chamou as forças de segurança do aeroporto.

THE GLOBE AND MAIL

Casal encontra fóssil de bisão no porão de casa

Um casal canadense fez uma descoberta arqueológica ao cavar um buraco no próprio porão. Craig Duncan e Sandy Murphy acharam os restos de um bisão que, segundo cientistas, pode ter até 10 mil anos de idade.