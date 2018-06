Websfera de quinta-feira

VENEVISIÓN

Homem mora há três meses em aeroporto

Há três meses, um homem mora na área de imigração do Aeroporto de Maiquetía, em Caracas. O passageiro, que não teve a identidade revelada, chegou à Venezuela vindo do Sri Lanka, mas não tinha documentação para entrar no país, e autoridades venezuelanas não conseguem resolver complicações de documentos para deportar o visitante.

TIME

Cirurgia neurológica é transmitida via Twitter

Uma cirurgia neurológica realizada no hospital Memorial Hermann, no Estado americano do Texas, foi a primeira transmitida ao vivo pelo Twitter. A equipe que comanda o perfil oficial do hospital enviou tuítes detalhados durante o procedimento.

USA TODAY

Polícia encontra arma em ursinhos de pelúcia

Agentes de segurança do aeroporto de Detroit, nos Estados Unidos, encontraram uma pistola de calibre .40 desmontada na bagagem de um passageiro. As diversas peças da arma estavam escondidas em ursinhos de pelúcia e bonecos de espuma.

EL PAÍS

Crise com Espanha deixa argentinos sem presunto

O veto anunciado pelo governo argentino a diversas transações comerciais com a Espanha deixará a população sem um de seus quitutes favoritos: o presunto cru espanhol. Ainda não está definida a data em que a proibição da importação entrará em vigor.