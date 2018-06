Websfera de quinta-feira

CORRIERE DELLA SERA

Homenagem a mafioso é distribuída em Roma

Um panfleto com imagens e textos de homenagem ao chefão mafioso Enrico “Renatino” De Pedis foi distribuído por grupos não identificados pelas ruas de Roma. Renatino foi morto em 1990 e seus restos estavam enterrados na Basília de Santo Apolinário, em tumba reservada a cardeais e papas. A polícia retirou o caixão do local na segunda-feira.

THE WASHINGTON POST

EUA limitam os voos de caças modelo F-22

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Leon Panetta, decidiu limitar os voos de teste em caças do modelo F-22 após pilotos terem reclamado de tontura e mal-estar em algumas missões. Os testes só serão retomados após a solução do problema.

DIE WELT

Chineses investem em selos para fugir da crise

Muitos investidores chineses estão tirando dinheiro do mercado e comprando selos em busca de garantia contra a crise mundial. O movimento foi identificado por uma empresa de Chicago. O lote mais caro de selos chineses alcançou 115 mil em um leilão.

REUTERS

Dançarinas do Crazy Horse entram em greve

As dançarinas de topless do cabaré francês Crazy Horse, um dos mais famosos do mundo, entraram em greve por melhores salários. Clientes com ingressos já comprados estão recebendo reembolsos enquanto a gerência negocia com as trabalhadoras.