Websfera de quinta-feira

RUSSIA TODAY

Preço de documento para Putin vira polêmica

Autoridades eleitorais russas tentam dissipar uma polêmica que se instalou no país a respeito do preço que custará o novo documento de identidade presidencial para Vladimir Putin. Pela internet, protestos se espalharam com a informação de que o novo documento custará mais de US$ 3 mil. O governo diz que o preço será “bem menor” do que isso.

THE GUARDIAN

Prefeito tenta ‘roubar’ perfil oficial no Twitter

O prefeito de Londres, Boris Johnson, tentou usar o perfil oficial do cargo no Twitter (@MayorofLondon) para sua campanha à reeleição. A equipe de Johnson mudou o usuário da conta para @BorisJohnson, mas sofreu duras críticas e voltou atrás.

TIMES OF INDIA

Indianos fazem greve de fome contra usina

Um grupo de 15 ativistas indianos está em greve de fome contra a instalação de uma usina de energia nuclear no Estado de Tamil Nadu. Os manifestantes também exigem a libertação de todos os ativistas que já foram detidos em protestos anteriores.

EL PAÍS

Barcelona proíbe a prostituição nas ruas

A Comissão Municipal de Barcelona decidiu modificar a lei local para proibir definitivamente a prostituição nas ruas. Prostitutas e clientes poderão ser detidos sem aviso prévio. O texto anterior previa apenas um alerta da polícia no primeiro flagrante.