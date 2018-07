Websfera de sábado

BOING BOING

Canadenses ‘driblam’ lei que restringe protestos

Autoridades do Quebec, no Canadá, aprovaram uma lei que restringe protestos públicos e revoltaram estudantes universitários, que criaram um site para “driblar” as novas regras. Os jovens postaram fotos segurando cartazes contra a legislação, que exige aviso prévio de oito horas para protestos e proíbe manifestações perto de universidades.

RUSSIA TODAY

Polícia acha plantação de maconha em Moscou

A polícia de Moscou descobriu uma plantação de maconha a céu aberto em um terreno próximo a uma estação de metrô no sul da cidade. Ninguém sabe como os pés foram semeados, mas as terras foram compradas recentemente pela prefeitura.

HUFFINGTON POST

EUA negam oficialmente uma “epidemia zumbi”

O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos precisou negar oficialmente a existência de uma “epidemia zumbi” no país. A boataria surgiu após um caso de canibalismo que teria, segundo a polícia, sido induzido pelo uso de drogas sintéticas.

PÚBLICO

Portugal vai punir os pais de alunos faltosos

O Ministério da Educação de Portugal definiu novas punições para os pais de alunos que faltam demais às aulas nas escolas públicas do país. Os responsáveis pelos estudantes estarão sujeitos a multas e a condenações a prestar trabalhos comunitários.