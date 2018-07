Websfera de sábado

THE GUARDIAN

Soldado canta enquanto dispara contra afegãos

Depois do escândalo provocado por imagens de soldados urinando em corpos de afegãos durante o combate, um novo vídeo causou mal-estar nas forças armadas americanas. O material, que vazou e foi divulgado pela web, mostra um piloto de helicóptero cantando “Bye-bye Miss American Pie” durante um ataque que matou plantadores de ópio.

RTVE

Festa de San Fermín começa com protesto

A tradicional festa de San Fermín, festival que inclui a corrida de touros pela cidade de Pamplona, na Espanha, começou sob protestos de ativistas dos direitos dos animais. Manifestantes exigem o fim da crueldade com os protagonistas do evento.

REUTERS

Bélgica vai processar serviço meteorológico

A Bélgica pretende processar um serviço meteorológico que, segundo o governo, prejudicou o turismo no país. A empresa Meteo Belgique divulgou uma previsão do tempo pessimista que, de acordo com as autoridades belgas, não tem base científica.

CNN

China libera doação de sangue para lésbicas

As autoridades de saúde chinesas derrubaram uma proibição que impedia lésbicas de doarem sangue. A decisão encerra a vigência de uma norma decretada há 14 anos. O Ministério da Saúde também aumentou o limite de volume máximo por doação.