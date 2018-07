Websfera de sábado

OBSERVER.COM

FBI apreende moedas de prata com Bob Esponja

O FBI apreendeu na sede da empresa Peregrine Financial Group, acusada de fraude financeira, moedas com a efígie do personagem de desenho animado Bob Esponja. As peças de prata foram cunhadas por ordem do ex-diretor da Peregrine responsável pelos crimes. As moedas tinham a inscrição “Em Bob Esponja confiamos”.

DAILY INTEL

Apartamento onde Obama morou está para alugar

Um apartamento onde o presidente americano, Barack Obama, morou quando era jovem em Nova York está para alugar. O imóvel tem dois quartos e era dividido por Obama com um amigo. Agora que o ex-inquilino é presidente, o aluguel está em US$ 2.400.

CNN

Ai Weiwei pede a seus fãs que o processem

O artista e dissidente chinês Ai Weiwei perdeu um recurso judicial e continua devendo US$ 2 milhões em impostos. Como “alternativa” à prisão, o dissidente pediu a seus fãs que o processem para que ele passe “mais 20 anos indo aos tribunais”.

THE TELEGRAPH

Bordel chantageava os fregueses na Alemanha

A polícia de Dusseldorf, na Alemanha, prendeu o dono de um bordel que fraudava cartões de crédito de fregueses e os chantageava para que não denunciassem o crime. Bert Wollersheim ameaçava enviar para as famílias fotos dos clientes no ambiente.