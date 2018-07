Websfera de sábado

BBC

China prende 10 mil por ‘crimes digitais’

O governo chinês anunciou ter prendido mais de 10 mil pessoas no mês de junho em uma megaoperação contra a pirataria digital e outros crimes cometidos online. As autoridades também disseram ter fechado cerca de 260 cybercafés só na capital, Pequim. A polícia declarou que os crimes deram prejuízos em um valor total de US$ 47 milhões.

REUTERS

Empresários alemães criam ‘disque-insulto’

Uma dupla de empresários alemães criou um serviço para aliviar a tensão dos clientes por telefone. Os clientes podem telefonar para a rede Schimpf-los e xingar os atendentes durante quanto tempo quiserem. O serviço funciona 24 horas por dia.

CNN

JFK é o aeroporto mais ‘contagioso’ dos EUA

O aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, foi considerado o mais “contagioso” dos Estados Unidos. Segundo um levantamento feito pelo MIT, os passageiros que utilizam o aeroporto correm o maior risco de contrair doenças em todo o país.

TIMES OF INDIA

Ministro quer reformar os banheiros indianos

O ministro indiano do Desenvolvimento Rural, Jairam Ramesh, exigiu que o país faça menos gastos militares e invista mais na condição de banheiros públicos. Ramesh disse que a situação de saneamento é “vergonha nacional” e pediu reformas urgentes.