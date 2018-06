Websfera de sábado

THE GUARDIAN

Jornal de Berlusconi diz que Merkel lidera “4º Reich”

O diário italiano “Il Giornale”, de propriedade do grupo do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, publicou uma capa com a manchete “Quarto Reich” e a foto de Angela Merkel fazendo uma saudação parecida com a nazista. Na legenda da foto, os dizeres “Heil Angela”. Um artigo de primeira página também diz que a Alemanha não é a “salvadora do Euro” e que a Itália, na verdade, gasta mais com isso.

THE TELEGRAPH

Governo chinês exige menos piadas na TV

As autoridades da China decretaram uma nova série de normas e recomendações para programas de televisão. Entre as exigências, está a de reduzir o número de piadas contadas por personagens durante novelas de época e dramas históricos chineses exibidos.

CBS

Abelhas atrasam voo em aeroporto dos EUA

Um enxame de abelhas provocou o atraso de um voo que decolaria de Pittsburgh, no Estado americano da Pensilvânia, com destino a Nova York. As “intrusas” se aglomeraram sobre uma das asas do avião enquanto funcionários faziam o reabastecimento.

BLOOMBERG

Pentágono luta contra a ‘pornografia em serviço’

O Pentágono emitiu um memorando interno pedindo que seus funcionários parem de visitar sites pornográficos durante o horário de expediente. O documento é assinado pelo diretor da Agência de Defesa Contra Mísseis do órgão, John James Jr.