Websfera de sábado

BBC

Wikipédia bloqueia a página sobre Romney

A enciclopédia online Wikipédia bloqueou parcialmente o acesso dos usuários comuns para editar a página sobre o candidato do Partido Republicano à presidência americana, Mitt Romney. A restrição foi imposta após o comediante Stephen Colbert incentivar o público a fazer alterações engraçadas no conteúdo disponível sobre Romney.

RUSSIA TODAY

Sauditas planejam criar cidade só para mulheres

A Arábia Saudita pretende construir uma cidade inteira só para mulheres no leste do país. A ideia, segundo o reino, é conseguir criar um lugar com ambientes de trabalho perfeitamente adequados às leis islâmicas. As obras devem começar em 2013.

EXCELSIOR

Uruguai oficializa os ‘flanelinhas’ da capital

As autoridades de Montevidéu decidiram formalizar e uniformizar o pagamento dos “flanelinhas” que cuidam de carros na cidade. Os motoristas agora pagarão 20 pesos (cerca de US$ 1) aos guardadores. O pagamento, pela lei, não será obrigatório.

PUBLISHERS WEEKLY

Editora recolhe livro sobre Thomas Jefferson

A editora que publicou um livro sobre as “mentiras de Thomas Jefferson” recolheu a obra após vender quase 20 mil exemplares nos Estados Unidos. Alvo de inúmeras críticas, o texto pretendia rever a história do vulto americano contando seu lado “ruim”.