Websfera de sábado

REUTERS

Bunker de militar vira bar temático na China

Um antigo bunker criado pelo líder militar chinês Lin Biao, nos arredores de Pequim, foi transformado em um bar temático. Réplicas de fuzis, pintura de guerra nas paredes e uma “mesa de operações” adornam o lugar, que tem caixas de munição vazias como assentos para os clientes. O abrigo, cavado em uma montanha, foi usado na década de 1960.

NEW YORK DAILY NEWS

Comerciante acusa a polícia de roubar bebida

David Kelleran, proprietário de um bar no bairro do Brooklyn, em Nova York, está processando um comandante policial da região por, segundo ele, invadir o lugar com uma patrulha e jogar fora suas bebidas. O estabelecimento está fechado desde então.

CORRIERE DELLA SERA

Exército da Itália veta as tatuagens racistas

O Exército da Itália distribuiu um comunicado interno exigindo que os militares escondam tatuagens que possam ser consideradas ou de interpretação obscena. Os desenhos também não podem estar em partes do corpo que fiquem sempre visíveis.

MERCURY NEWS

Palhaço acaba com iPad roubado na casa de Jobs

Um homem que trabalha como palhaço ganhou, sem saber, um iPad que pertenceu ao fundador da Apple, Steve Jobs. A casa de Jobs, morto no ano passado, foi roubada por um amigo de Kenneth Kahn, o Palhaço Kenny. O tablet foi rastreado pela polícia.