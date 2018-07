Websfera de sábado

RUSSIA TODAY

Rússia censura trechos violentos dos Simpsons

A TV russa não poderá transmitir trechos de episódios do desenho Os Simpsons por conterem “violência”. A censura tem base em uma nova lei que veta conteúdo “prejudicial à saúde ou ao desenvolvimento” de crianças. A norma atingirá, especialmente, os trechos de “Comichão e Coçadinha”, desenho assistido pelos personagens dos Simpsons.

MSNBC

Sri Lanka abre processo para selecionar carrascos

O governo do Sri Lanka começou a entrevistar candidatos para preencher duas vagas de carrascos no sistema de execuções penais. Cerca de 180 candidatos se inscreveram. O país tem, atualmente, 480 condenados à morte aguardando nas prisões.

NBC

Justiça condena homem pela morte de um gato

A Justiça americana condenou Russell Christopher Hofstad, de 25 anos, a dois anos de prisão pela morte de um gato. Hofstad foi processado por roubar o animal, matá-lo e usar parte de sua pele como adereço. Ele foi pego em flagrante por policiais.

AP

Argentina pode liberar caça de gaivotas no Sul

Autoridades da cidade turística de Puerto Madryn, na Patagônia argentina, estudam liberar a caça de gaivotas para salvar as baleias que frequentam a costa. As aves, segundo os governantes, bicam e afastam os cetáceos, prejudicando o turismo local.