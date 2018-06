Websfera de sábado

THE TELEGRAPH

Maior avião de papel do mundo voa no Arizona

Medindo quase 7,5 metros de uma asa à outra, o maior avião de papel já construído no mundo voou no céu do Estado americano do Arizona. Pesando quase 350 kg, o projeto atingiu cerca de 150 km/h em sua trajetória. A “aeronave” foi construída em três meses por estudantes incentivados pelo Museu Aeroespacial Pima, na cidade de Tucson.

WIRED

Militares investem em estudo do ‘sexto sentido’

A Marinha dos Estados Unidos criou um grupo de pesquisa para avaliar possibilidades de uso do “sexto sentido” humano em combate. Os militares pretendem descobrir maneiras de fazer fuzileiros reagirem mais rapidamente a situações de risco.

BBC

Bêbado escala o Castelo de Windsor e é detido

O irlandês Robert Pennefather, de 32 anos, foi detido e proibido de entrar em qualquer pub na Grã-Bretanha por um ano após tentar escalar o Castelo de Windsor. Bêbado, Pennefather conseguiu subir até chegar a quase 20 metros dos aposentos da rainha.

FOX NEWS

Escola nos EUA proíbe alunos de se abraçarem

O diretor da escola Matawan-Aberdeen, na cidade americana de Nova Jérsei, decidiu proibir que os alunos se abracem nas dependências da instituição. Segundo o diretor, Tyler Blackmore, a medida evitará “ocorrência de interação física indesejável”.