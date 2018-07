Websfera de sábado

BUSINESS NEWS

Congresso erra estrela na bandeira da Tunísia

A Assembleia Constituinte da Tunísia abriu seus trabalhos para discussão com a sociedade civil e distribuiu bloquinhos de notas para receber sugestões. O material, no entanto, tinha uma gafe séria: a estrela de cinco pontas que integra a bandeira do país foi trocada por uma estrela de Davi, com seis pontas. Os organizadores do processo não comentaram o engano nem recolheram o material.

SUN-SENTINEL

Parque da Disney passa a vender bebida alcoólica

O parque Magic Kingdom, o principal da Disney na Flórida, oferecerá pela primeira vez na história bebidas alcoólicas aos visitantes. A novidade será vendida em um restaurante francês que deve ser inaugurado em novembro dentro do complexo do parque.

LOS ANGELES TIMES

Universidade indeniza alunos por repressão

A Universidade da Califórnia concordou em indenizar um grupo de alunos que foi agredido pela polícia durante um protesto pacífico no campus. A história ganhou fama pela publicação da foto de um policial jogando spray de pimenta em estudantes.

REUTERS

Adolescente é suspeito de 50 mortes no México

A polícia federal do México investiga um adolescente suspeito de ter cometido 50 assassinatos para o cartel de Sinaloa, um dos principais grupos do narcotráfico do país. O jovem de 16 anos já admitiu, segundo policiais, ser o autor de uma parte dos crimes.