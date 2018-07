Websfera de sábado

THE GUARDIAN

‘Gangnam Style’ acaba em tiroteio na Tailândia

Uma disputa de dança entre duas gangues juvenis de Bangcoc, na Tailândia, acabou em tiroteio dentro de um restaurante. Segundo a polícia, os dois grupos dançavam “Gangnam Style”, música pop sul-coreana que se espalhou pelo mundo via YouTube. Os jovens tailandeses, ainda de acordo com as autoridades, já tinham longo histórico de rivalidade e comportamento violento.

CORRIERE DELLA SERA

Italianos protestam contra inflação de drogas ilícitas

Cartazes espalhados por Roma, colados por grupos anônimos, compõem um protesto inovador contra a crise econômica europeia: as mensagens são contra a “inflação” das drogas ilícitas. Os manifestantes reclamam do aumento dos preços da maconha e da cocaína.

EKATHIMERINI

Prefeitura fecha as portas em cidade da Grécia

Os administradores de Acharnes, município nos subúrbios de Atenas, decidiram fechar as portas da prefeitura e só manter serviços essenciais. As autoridades culpam a crise econômica e dizem não ter mais dinheiro para manter as operações.

WIRED

Militar é condenado por fingir a própria morte

Michael P. Ward, um comandante da Marinha americana, foi condenado por uma corte militar após ter forjado a própria morte. Ward usou uma rede de subordinados para fingir que havia movido. O motivo seria um relacionamento com uma amante na corporação.