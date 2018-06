Websfera de sábado

STORYFUL

Obama reage ao ‘filme de terror’ de Santorum

A equipe de campanha do presidente americano, Barack Obama, reagiu a um vídeo lançado pelo pré-candidato republicano Rick Santorum. O filme original era um “filme de terror” sobre o possível segundo mandato de Obama, incluindo menções a um Irã nuclear. O vídeo de Obama diz que é hora de “combater os truques sujos” de Santorum.

WORLDCRUNCH

Site promove ‘caçada aos imigrantes’ na Suíça

A Justiça da Suíça recebeu uma denúncia contra o site comandado por um político de extrema-direita que promove uma “caçada aos imigrantes”. O endereço tem uma lista de nomes e fotos de estrangeiros e a mensagem “procurados vivos ou mortos”.

EL UNIVERSAL

Ladrões tentam roubar banco usando pedras

Um grupo de ladrões tentou roubar o dinheiro de uma agência bancária na Cidade do México usando apenas pedras. Os bandidos conseguiram entrar na agência de madrugada, mas desistiram de tentar quebrar os caixas eletrônicos e fugiram sem nada.

THE GLOBE AND MAIL

Canadá tira moedas de um centavo de circulação

O Ministério das Finanças canadense decidiu retirar de circulação as moedas de um centavo no país. O ministro Jim Flaherty justificou a medida alegando que as moedas são “inúteis” e a retirada representará economia equivalente a US$ 11 milhões por ano.