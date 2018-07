Websfera de sábado

THE GUARDIAN

Artista ‘reivindica’ a Lua para os palestinos

A artista plástica israelense Larissa Sansour criou uma obra para “reivindicar” que a Lua seja entregue aos palestinos. O trabalho é destaque parte de uma exposição em Manchester, na Grã-Bretanha. Os “palestinautas” estão entre as obras da mostra Subversão, que convida artistas a usarem a ficção para interpretar conflitos do mundo real.

CHINA DAILY

Chinês que mora em árvore perderá a casa

Um artista chinês que decidiu construir sua casa em uma árvore de Xangai vai perder a moradia. O imóvel, avaliado 8 mil iuanes (cerca de US$ 1,3 mil), foi inspirado em casas suspensas indianas, mas será derrubado pela prefeitura por ser irregular.

EL PAÍS

Corte europeia ratifica condenação por incesto

O Tribunal Europeu de Direitos Humanos rejeitou um pedido de liberdade para um alemão condenado por incesto. Patrick S., de 36 anos, está preso na Alemanha por ter mantido um relacionamento com a própria irmã, com quem teve quatro filhos.

CBS NEWS

Bombeiro assalta banco e deixa uma ‘gorjeta’

Um bombeiro da cidade americana de Dallas foi preso após assaltar um banco e deixar uma nota de US$ 20 como “gorjeta” para a atendente que entregou o dinheiro. O homem já havia sido detido após disparar uma arma dentro do quartel de bombeiros.